Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 3 firari yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması süren iki firari sanık yakalandı.
Nevşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan F.M. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında yakalama kararı bulunan M.A.Ç. ve İ.C.T'yi yakaladı.
Firari kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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