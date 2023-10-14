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Güncel
AA 14.10.2023 17:04

İzmir ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için İzmir ve çevre illerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzmir ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
[Fotograf: AA]

Konak Meydanı'nda bulunan Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Uğur Bayrak, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı tüm dünyayı tepki göstermeye davet ettiklerini söyledi.

Bayrak, tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıktıklarını, Filistin'in direnişine destek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de abluka altında kalmış milyonlarca mazlum kardeşimize bir insani yardım koridoru açılmak zorundadır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Filistinliler için Manisa'da Hatuniye Camisi, Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'da ADÜ Üniversite Camisi ve Denizli'de Delikliçınar Yeni Camii'de cemaatin yoğun katılımıyla gıyabi cenaze namazları kılındı, dualar edildi.

Manisa'da Hatuniye Camisi'ndeki cenaze namazına, Vali Enver Ünlü de katıldı.

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