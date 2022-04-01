Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
İzmir İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:25
|06:48
|13:20
|16:54
|19:42
|21:00
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:23
|06:47
|13:20
|16:54
|19:43
|21:01
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:21
|06:45
|13:20
|16:54
|19:44
|21:02
|4
|05.04.2022 Salı
|05:20
|06:44
|13:19
|16:55
|19:45
|21:03
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:18
|06:42
|13:19
|16:55
|19:46
|21:05
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:16
|06:41
|13:19
|16:55
|19:47
|21:06
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:14
|06:39
|13:18
|16:56
|19:48
|21:07
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:13
|06:38
|13:18
|16:56
|19:48
|21:08
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:11
|06:36
|13:18
|16:56
|19:49
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|05:09
|06:35
|13:18
|16:56
|19:50
|21:11
|11
|12.04.2022 Salı
|05:07
|06:33
|13:17
|16:57
|19:51
|21:12
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|05:06
|06:32
|13:17
|16:57
|19:52
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|05:04
|06:31
|13:17
|16:57
|19:53
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|05:02
|06:29
|13:17
|16:57
|19:54
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|05:00
|06:28
|13:16
|16:58
|19:55
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:59
|06:26
|13:16
|16:58
|19:56
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:57
|06:25
|13:16
|16:58
|19:57
|21:19
|18
|19.04.2022 Salı
|04:55
|06:23
|13:16
|16:58
|19:58
|21:20
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:53
|06:22
|13:15
|16:59
|19:59
|21:22
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:52
|06:21
|13:15
|16:59
|20:00
|21:23
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:50
|06:19
|13:15
|16:59
|20:01
|21:24
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:48
|06:18
|13:15
|16:59
|20:02
|21:25
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:47
|06:17
|13:15
|16:59
|20:03
|21:27
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:45
|06:15
|13:15
|17:00
|20:04
|21:28
|25
|26.04.2022 Salı
|04:43
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:29
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:42
|06:13
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:40
|06:12
|13:14
|17:00
|20:06
|21:32
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:07
|21:33
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:37
|06:09
|13:14
|17:01
|20:08
|21:35
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:35
|06:08
|13:14
|17:01
|20:09
|21:36
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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