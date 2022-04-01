Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Ankara İmsakiye 2022: Sahur ve iftar vakti...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:57
|06:23
|12:57
|16:32
|19:21
|20:41
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:43
|4
|05.04.2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:42
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:52
|11
|12.04.2022 Salı
|04:40
|06:09
|12:55
|16:35
|19:30
|20:53
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:39
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:37
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:55
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:35
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:33
|06:03
|12:54
|16:36
|19:34
|20:58
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|20:59
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:29
|06:00
|12:53
|16:36
|19:36
|21:01
|18
|19.04.2022 Salı
|04:27
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:26
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:03
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:24
|05:56
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:06
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:17
|05:50
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|25
|26.04.2022 Salı
|04:15
|05:49
|12:51
|16:39
|19:44
|21:12
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:45
|21:13
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:46
|21:15
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:16
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:08
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:49
|21:19
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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