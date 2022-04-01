İstanbul’da 9 ilçede su kesintisi…1 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
|
İlçe
|
:
|
Avcılar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Tahtakale Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 11:34
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Kamiloba Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Celaliye Ve Güzelce Depo Arasında 400 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 11:27
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Bağcılar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 10:18
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Eyüpsultan
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Topçular Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 11:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 09:19
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Kartal
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah,Gümüşpınar Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 09:49
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Pendik
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Velibaba Mah,Yayalar Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Güllü Bağlar Mah,Orta Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Enerji Kesintisi
|
Açıklama
|
:
|
Dolayoba 2 Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 09:32
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Silivri
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Mimar Sinan Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 11:27
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Kirazlıtepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
01.04.2022 11:54
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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