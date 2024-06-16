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Güncel
AA 16.06.2024 10:51

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 yabancı uyruklu yakalandı.

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 21 kurtarıldı.

Yine Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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