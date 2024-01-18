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Güncel
AA 18.01.2024 23:45

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesi açıklarında da 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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