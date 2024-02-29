İtfaiye ekibi tehlikeli kayaları indirdi

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde yağışlarla birlikte yerinden çıkan kayalar yola düştü.



Askıda kalan kaya parçalarının tehlike saçması üzerine mahalle sakinlerinin belediyeye durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekibi harekete geçti. Zabıta ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye erleri ise itfaiye aracı yardımı ile kayalıklara çıkarak yerinde çıkan kaya parçalarını indirmeye çalıştı. Tehlikeli kayalıklara çıkan itfaiye erlerinin uzun uğraşlarının ardından kayalar tek tek indirildi. Dağgöl Mahallesi Kalealtı Semti sakinleri, yerinden çıkan kaya parçalarını indirmeyi başaran belediye ekiplerine teşekkür etti.