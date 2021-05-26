İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye’de ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 7 ayrı dosyada 70 yıl hapis cezası bulunan firari M.Ş.’nin Şanlıurfa’da gizlendiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibe aldığı görevinden ihraç edilmiş olan eski öğretmen M.Ş.’nin gizlendiği adrese operasyon düzenlendi. Üzerinde kardeşinin adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalanan M.Ş., yakalama işleminin ardından cezaevine teslim edildi.