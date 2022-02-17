Sakarya'nın Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi'nde kurulan 1500 metrekarelik alanda yetiştirilen istiridye mantarının ikinci hasadı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, istiridye mantarının, barındırdığı protein oranı, insan sağlığına katkısı ve lezzeti sayesinde son yıllarda oldukça popüler ürün haline geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Hem ülkeye hem dünyaya pazarlamayı hedefliyoruz"

Bu mantar türünü kentte üretip, ülkeye ve dünyaya pazarlamak için çalışmalara başladıklarını belirten Yüce, "Belirli müteşebbisler tarafından üretim modellemeleri mevcuttur. O modellemelerden örnek alarak bunun üzerine son teknolojiyi kullanarak yeni üretim modelleri oluşturmaya başladık" diye konuştu.

Yüce, üretimin sürdüğünü, üretim alanlarının genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini, istiridye mantarı üretim tesisinden edindikleri tecrübeyi ve gerekli ekipman desteğini sözleşmeli tarımsal üretim modelleri kapsamında çiftçi ve girişimcilerle paylaşacaklarını kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

10 ayrı serada üretimler başladı

Sözleşmeli üretim modeliyle üretimi daha da yaygınlaştıracaklarına işaret eden Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 10 ayrı seramızda istiridye mantar projesini hazırladık. Sakarya Nehri'nin kenarında üretim yapmak üzere çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Hedefimiz, yıllık yaklaşık 500 ton üretimi gerçekleştirmektir. Kendi imkanlarımızla, müteşebbislerin imkanlarıyla ve sözleşmeli üretim modelleriyle bir hedef koyduk ve inşallah bu hedefi yakalayacağız" dedi.

Sera AŞ Genel Müdürü İsmail Kaya da hasadın 70-80 günde tamamlandığını ve yılda 4 kez üretim yapıldığını anlattı.