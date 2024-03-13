"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fatma Betül Uzun, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlattı, İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.