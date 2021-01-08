İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı…
İşten çıkarma yasağı devam ediyor. İşten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşten çıkarma yasağı uygulaması 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Ocak’tan itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 30, 2020
Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın tensipleriyle 17 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı. pic.twitter.com/7NWxn3Vkvj