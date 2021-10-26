İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

İBB'den yapılan açıklamada Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkart'ların geçersiz sayılacağı bilgisi verilmişti.

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar artık kullanılamıyor.

İstanbulkart HES kodu tanımlama nasıl yapılır?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığınız HES kodunu ve kişisel bilgilerinizi İstanbulkart sitesindeki gerekli alanlara doldurarak İstanbulkart ve hes kodunuzu eşleştirebilirsiniz.

İstanbulkart HES kodu tanımlama için tıklayınız.

Temaslı kişiye geçiş izni verilmeyecek

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.

SMS yöntemi ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu ayrıca kısa mesaj ile de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile ilgili Sağlık Bakanlığının hazırladığı bilgilendirme sitesi için tıklayınız.

HES uygulaması nasıl indirilir?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşğıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

(Andorid) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.

(IOS) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.