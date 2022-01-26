İstanbul Beykoz'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Uğur Gökner'in cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

İstanbul'da otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde kara yoluyla memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesine getirilen Gökner'in cenazesi, Çerkeş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabah yakınları tarafından morgdan alınan Gökner'in cenazesi, Merkez Camisi'ne getirildi. Burada baba İsmail, anne Sevim, kardeşi Alaaddin Gökner ile aynı kazada yaralanan Halk Eğitim Merkezi sanat tasarım öğretmeni eşi Funda Kır Gökner, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Uğur Gökner'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köyüstü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Gökner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Saçak Belde Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdayi Altıntaş ile vatandaşlar katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, 23 Ocak'ta kar yağışının etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada şoför E.Ç. ile yolculardan Cafer İzmirli kaza yerinde, Tekirdağ Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Uğur Gökner de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.