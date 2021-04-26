İstanbul'da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, kısıtlamaya dakikalar kalmasına rağmen sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 72'ye kadar çıkarken, kısıtlamaya dakikalar kala saat 18.50'de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçülüyor.