İstanbul’da su kesintisi…22 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 22 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Başakşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
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Bahçeşehir 1Kısım Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.04.2022 08:49
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Kartal
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
Soğanlık Yeni Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.04.2022 09:03
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Silivri
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.04.2022 09:19
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Selami Ali Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.04.2022 09:21
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.4.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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