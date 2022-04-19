İstanbul’da su kesintisi…19 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 19 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beyoğlu
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İstiklal Mah,Hacıahmet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
19.04.2022 10:08
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
19.04.2022 09:56
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İdealtepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
19.04.2022 09:20
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
75Yıl Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
19.04.2022 10:24
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Bahçelievler Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
19.04.2022 08:25
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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