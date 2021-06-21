Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün müsilaj (deniz salyası) tabakası görülmedi.
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. Bugün kent genelinde etkili olan kuzeyden esen rüzgarın ters akıntı oluşturması nedeniyle Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj tabakasına rastlanmadı.
Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da sahil şeridinde müsilaj görülmezken, bazı yerlerde sahilden 1 ila 2 kilometre açıkta birikmeler olduğu gözlendi.
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