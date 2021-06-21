Kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine başvurarak randevu oluşturan vatandaşların yanı sıra mobil aşı ekiplerinin ulaştığı sanayi tesislerindeki çalışanlar da aşılanıyor.

Denizli'de toplam yapılan aşı sayısı 616 bini geçerken ilk doz uygulanan kişi sayısı 408 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 208 bini geride bıraktı.

Denizli Devlet Hastanesine birinci doz aşısını olmak için gelen Zahide Yavuz, artık millet olarak salgından kurtulmak istediklerini belirterek, "Aşı olacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah tez zamanda hastalık gider ülkemizden." dedi.

Abdullah Yılmaz ise kendilerine aşı imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Millet çok memnun. Aşımızı olduk. İnşallah bu salgını yeneceğiz." diye konuştu.