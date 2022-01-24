İstanbul'da mesai saatleri değişti... Akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaşacağı duyuruldu...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaşacağını duyurdu. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti. Mesailer nöbetçi personel bırakılmak suretiyle 15:30'da sona erecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir" sözlerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer;
15.30’da SONA ERECEKTİR pic.twitter.com/KneBy4JZkz
Uçuşlar da durduruldu
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar erteleniyor.
İstanbul Havalimanı'nda pistte yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu.
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