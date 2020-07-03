Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: yangın Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi itfaiye İstanbulSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 14:50
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