Kentte dün sabahtan itibaren zaman zaman etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle Sultangazi'de bir inşaat alanının çevresindeki saclar yola savruldu.

Deniz ulaşımında da kuvvetli lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı), Üsküdar-Aşiyan, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Beykoz-Sarıyer hatlarının iptal edildiği açıkladı.

İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada ise saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile saat 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı ifade edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamada da İstanbul ve Bursa arasında 07.00-18.30 saatleri arasında yapılması planlanan dörder seferin karşılıklı olarak iptal edildiği söyledi.

BUDO'nun saat 10.00'daki Yalova-İstanbul seferi ile saat 14.00'teki İstanbul-Yalova seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.