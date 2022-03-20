Kar İstanbul'da cuma sabahı başladı, aralıklarla sürüyor. Salı gününe kadar da etkili olacak.

İstanbul'da salı gününe kadar kar etkili olacak

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, İstanbul'un hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kar bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek, şiddetini azaltmasını bekliyoruz. Salı gününden itibaren hava biraz daha ısınacak, kar yağışı yağmura dönecek."

"Mümkün olduğu kadar araçla trafiğe çıkılmamalı"

Şahbaz, oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da şu uyarıyı yaptı:

"Vatandaşlarımızın özellikle bu yoğun kar yağışı olduğu dönemde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını, mümkün olduğu kadar araçla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz."

Karadeniz'e yoğun kar uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde de kuvvetli kar yağışının beklendiğini söyleyen Şahbaz şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz Bölgesi'nin özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölümlerinde öğlene kadar, Orta Karadeniz kesiminde kuvvetli yer yer de yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz."

Meteoroloji'den ayrıca Ege ve Batı Akdeniz için de fırtına uyarısı yapıldı.

