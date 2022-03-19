İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından alınan kararla 19 Mart Cumartesi günü metro seferleri 02.00’ye kadar uzatıldı.

Marmaray seferleri saat kaça kadar devam edecek?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.' açıklamasında bulundu.