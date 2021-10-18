Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çakarlı araçlar denetlendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlar denetlendi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakası Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.
Çakar kullanan sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, güvenlik şeridi ihlali yapan bir sürücüye de 1.339 lira idari para cezası yazıldı.
Ayrıca görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de idari para cezası uygulandı.
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