Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasının kasasından 720 bin lira, 15 bin dolar, 4 bin 600 avro, 370 bin lira değerinde müşteri çeki ve 300 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin hırsızlık öncesinde keşif yaptığını, güvenlik kamerası bulunmayan sokakları tercih ettiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, şüphelilerin Fatih Atikali Mahallesi'nde bir inşaat alanın duvarını delerek bir saatçiye girdiklerini tespit etti.

Polis ekipleri yaklaşık 60 bin lira değerinde saat çalan şüpheliler Mesut A, Hüseyin E, Halis E. ve Erdal K'yı suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.