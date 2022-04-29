Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.