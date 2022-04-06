İstanbul su kesintisi: 6 Nisan Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
6 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da hangi bölge ve semtlerde, hangi sebeple ne kadar süreliğine su kesintisi yaşanacak?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mahallesi, Deliklikaya Mahallesi
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.04.2022 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mahallesi
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mahallesi, Kulaksız Mahallesi, Kececi Piri Mahallesi, Kılıçali Paşa Mahallesi, Piripaşa Mahallesi, Örnektepe Mahallesi, Şehit Muhtar Mahallesi, Sütlüce Mahallesi, Çukur Mahallesi, Katipmustafa Çelebi Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Fetihtepe Mahallesi, Bostan Mahallesi, Bülbül Mahallesi, Gümüşsuyu Mahallesi, Hüseyinağa Mahallesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Hacıahmet Mahallesi, Halıcıoğlu Mahallesi.
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 06.04.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mahallesi, Muradiye Mahallesi
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 06.04.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Alibeyköy Mahallesi, Göktürk Merkez Mahallesi
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 06.04.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mahallesi
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2022 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Yeşilce Mahallesi
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mahallesi, Ortabayır Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Sultan Selim Mahallesi, Gürsel Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Emniyet Evleri Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 06.04.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mahallesi
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2022 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Halaskargazi Mahallesi, Halide Edip Adıvar Mahallesi, İnönü Mahallesi, İzzet Paşa Mahallesi, Merkez Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Duatepe Mahallesi,19 Mayıs Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Fulya Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Feriköy Mahallesi
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 06.04.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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