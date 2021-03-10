İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir suç örgütünün, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.

Savcılık, 9 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 265 bin 680 lira boşalttığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Malatya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.

6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 20 bin euroya ise tedbir konulduğu öğrenildi.

Ekiplerin, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, adreslerdeki aramaların da devam ettiği belirtildi.