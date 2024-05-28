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Güncel
AA 28.05.2024 11:44

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi

İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Siirt'te proteste edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi
[Fotograf: AA]

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde, "Kampüslerden Refah'a katliamlara dur de" çağrısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi

"Gazze'de halk açlığa mahkum edildi"

Grup adına açıklamada bulunan Adem Karasu, Gazze’de soykırım yapan İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kaldığı kampı bombaladığını, Gazze halkını açlığa mahkum ettiğini söyledi.

Karasu, "Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur" dedi.

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