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Güncel
AA 28.05.2024 11:38

Bingöl'de aranan 31 şahıs yakalandı

Bingöl'de 13-27 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonlarda, 31 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de aranan 31 şahıs yakalandı
[TRT Haber Arşiv]

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın 13-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetlerde 13-27 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 31, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 25, toplamda 56 firari yakalandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta sosyal medyadan açıkladı

Vali Ahmet Hamdi Usta açıklamasında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz ” dedi.

31 şahsı tutuklandığını anlatan Vali Usta, “Hırsızlıktan 3 şahıs, Dolandırıcılıktan 1 şahıs, Kasten Öldürmeden 1 şahıs, Yaralamadan 1 şahıs, KOM Suçlarından 2 şahıs, Narkotik Suçlarından 5 şahıs, Cinsel Suçlardan 1 şahıs, Diğer Suçlardan 17 şahıs olmak toplam 31 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi" dedi.

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