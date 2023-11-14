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Güncel
AA 14.11.2023 23:05

İsrail Dışişleri Bakanlığı bütçe yetersizliği nedeniyle üç dilde propaganda faaliyetlerini durdurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kendisine ayrılan bütçenin yetersizliği nedeniyle sosyal medya ağlarındaki İspanyolca, Farsça ve Rusça dillerindeki tüm küresel propaganda faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı bütçe yetersizliği nedeniyle üç dilde propaganda faaliyetlerini durdurdu
[Fotograf: Reuters]

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, parlamentodaki Medya Alt Komitesi Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nahshon, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya ağlarındaki İspanyolca, Farsça ve Rusça propaganda ve medya faaliyetlerini fiilen durdurduğunu söyledi.

Bakanlığın iç yazışmalarında dün İspanyolca, Rusça ve Farsça için ayrılan bütçenin tükendiği ve mali onayları vermekten sorumlu yetkililerin "çalışma saatlerinin artırılması veya çalışanların halihazırda çalışmış olduğu saatlerin ödenmesi" konusunu tartışmaya hazırlıklı olmadıklarının kendilerine iletildiği aktarıldı.

Parlamento Bilgi Alt Komitesi Başkanı Zeev Elkin de toplantı sırasında yaklaşık 200 milyon şekelin (yaklaşık 51,78 milyon dolar) Dışişleri Bakanlığına yönlendirilmesini talep etti.

Elkin, normal durumda olmadıklarını, savaşta hızlı hareket etmeleri ve sorunun hızlı şekilde çözülmesi gerektiğini, Dışişleri Bakanlığının propaganda faaliyetinin bir gün bile engellenemeyeceğini vurguladı.

Muhalefet lideri eski Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Bakanlığın savaş sırasında propaganda faaliyetlerini durdurma kararını eleştirdi.

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