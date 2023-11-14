Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.11.2023 22:56

Karaman’da öğrenciler rengarenk kuş evleri yaptı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Kız Yurdu’nda barınan üniversite öğrencileri, yurt bahçesinde yer alan ağaçları boyadıkları kuş evleri ile donattı.

Karaman’da öğrenciler rengarenk kuş evleri yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Karaman Kız Yurdu’nda barınan üniversite öğrencileri, kendi çabalarıyla yaptıkları kuş evlerini rengarenk boyayarak kış öncesi yurt bahçesinde yer alan ağaçlara astı.

Kuşların barınması için kendi elleri ile boyamış oldukları 25 tane kuş evini ağaçlara asan gönüllü gençler, büyük bir mutluluk yaşadı. Yaklaşan kış ayı öncesi kuşların üşmemeleri için böyle bir gönüllülük faaliyetinde bulunduklarını belirten öğrenciler, “Gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bizler için havyan sevgisi ve merhamet duygusu çok önemli bir konu. Bu hassas duyguların tüm insanların ön planda tutması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte yaptığımız 25 kuş evini rengarenk boyayarak yurt bahçemizin içerisinde yer alan ağaçlara yerleştirdik. Bu etkinlikteki en büyük amacımızda, hayvan sevgisini tüm arkadaşlarımıza aşılamak” diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerin bu yılda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle yurtlarımızdaki gönüllü öğrencilerimizi duyarlılıkları ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Gönüllü gençlerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda kış öncesi sokak hayvanları için kolları sıvayarak güzel bir projeye imza attılar. İyilikle yarışan öğrencilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Düzce'de balıkçılar palamut sezonunu kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
Lübnan, gazetecileri hedef almasından dolayı İsrail'i BMGK'ya şikayet etti
23:04
Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi
22:55
Irak’ta vekilliği düşürülen Meclis Başkanı Halbusi’ye bağlı 3 bakan istifa etti
22:53
Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor
22:18
Çin, 5 ASEAN ülkesi ile ortak askeri tatbikata başladı
22:01
Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ