Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

D-650 kara yolunda seyreden Murat Ö. yönetimindeki atık su yüklü vidanjör, Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde Abdurrahman K'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan bu araç da Ali İ. idaresindeki otomobile vurdu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Ümmü P, Nurdan K. ve Nursena K, bulundukları yerden itfaiye erlerince çıkarıldı.
Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile sürücü Abdurrahman K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, vidanjör sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.