Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.11.2023 21:48

Kahramanmaraş'ta su kanalında sandaldan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, su kanalında balık tutmak isteyen genç, sandaldan düşerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta su kanalında sandaldan düşen genç hayatını kaybetti

Bünyamin N., ağabeyi A.N. ve kuzeni M.A. ile balık tutmak için sandalla kırsal Minehüyük Mahallesi'nden geçen Orta Ceyhan-Menzelet-Kılavuzlu su kanalına girdi.

Bünyamin N., balık tutmak için ağ attıkları sırada kuzeni ve ağabeyi ile sandaldan düşerek gözden kayboldu.

Kendi imkanları ile kanaldan çıkan ağabeyi ve kuzeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, JAK ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi kanalda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gencin cesedi bulundu.

Bünyamin N.'nun cenazesi, savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Türkoğlu Kemal Beyazıt Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Iğdır'da üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
Lübnan, gazetecileri hedef almasından dolayı İsrail'i BMGK'ya şikayet etti
23:04
Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi
22:55
Irak’ta vekilliği düşürülen Meclis Başkanı Halbusi’ye bağlı 3 bakan istifa etti
22:53
Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor
22:18
Çin, 5 ASEAN ülkesi ile ortak askeri tatbikata başladı
22:01
Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
Eski binalar nasıl güçlendiriliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ