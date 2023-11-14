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Güncel
AA 14.11.2023 20:54

Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram kıyılmış tütün, 36 bin 240 doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron, 46 şişe gümrük kaçağı içki, 1935 paket gümrük kaçağı sigara, 295 gümrük kaçağı puro, 939 paket elektronik sigara tütünü, 99 paket pipo tütünü, 53 paket gümrük kaçağı tütün ve 17 paket puro tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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