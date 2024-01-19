Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.01.2024 00:02

Isparta’da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Isparta’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca Keçiborlu ilçesi başta olmak üzere çevre ilçe ve köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 98 gram farklıç çeşitlerde uyuşturucu madde, 6 adet suyuşturucu hap hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
00:35
Bakan Kacır: Tüm deneyler bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacak
00:30
İrlanda, Netanyahu'yu Gazze'ye saldırıları uzatmaya çalıştığı için eleştirdi
00:23
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 151'e çıktı
00:31
Türkiye'nin gözü gökyüzünde
00:34
Uçuşa dakikalar kaldı
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ