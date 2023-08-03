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Güncel
AA 03.08.2023 10:36

Isparta'da tohum desteği ile ayçiçeği ekim alanı 1830 dekara ulaştı

Isparta'da ayçiçeği ekim alanının Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tohum desteğiyle 1830 dekara yükseldiği belirtildi.

Isparta'da tohum desteği ile ayçiçeği ekim alanı 1830 dekara ulaştı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 2021 yılında 356 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğine Bakanlık teşvikiyle ilginin arttığı belirtildi.

Ayçiçeği tohumuna yüzde 50 hibe desteğinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu desteklerle geniş tarım alanına sahip kentte ayçiçeği ekiminin 1830 dekara yükseldiği kaydedildi.

Isparta'daki 155 çiftçiye 1518 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, en çok kent merkezi ile Keçiborlu, Yalvaç ve Gönen ilçelerinde ayçiçeği ekiminin yapıldığı vurgulandı.

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