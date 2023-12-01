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Güncel
AA 01.12.2023 10:36

Isparta'da "Sizinle iftar, Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz" etkinliği yapıldı

Isparta'da Filistinlilere destek vermek amacıyla "Sizinle iftar, Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz" sloganıyla toplu iftar programı yapıldı.

Isparta'da "Sizinle iftar, Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz" etkinliği yapıldı

Kudüs Platformunca Mimar Sinan Camisi'nde akşam namazının ardından camide vatandaşlara simit, peynir, ve ayran ikram edildi.

Isparta Kudüs Platformu adına açıklama yapan Osman Akçil, Filistin'de yaşanan dramın herkesin vicdanını sızlattığını söyledi.

Filistinlilerin yiyecek bir dilim ekmeğe, bir dilim peynire, bir zeytine muhtaç olduklarını belirten Akçil, şöyle konuştu:

"Onların derdiyle dertlenmek ve onlar için bugün kardeşlerimizle ‘Gazze ve Filistin iftarı’ adı altında bir organizasyon yaptık. Emeği ve katkısı olan bütün kardeşlerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Derdimiz, oradaki kardeşlerimizin dertleri ile dertlenmek. Isparta'da, Türkiye'de, hatta dünyada gösterilen reaksiyonlar Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösteriyor. Bizler de bu gücümüzü ve bu derdimizi ortaya koymak için bugün kardeşlerimize Mimar Sinan Camisi'nde Filistin iftar programı organize ettik. Hep birlikte tutulan oruçlarımızı bozduk. Akşam namazından sonra da simit, peynir ve ayranla birlikte iftarlarımızı açtık"

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