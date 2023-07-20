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Güncel
İHA 20.07.2023 19:36

Isparta'da pat pat devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Isparta'da pat pat devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, Yalvaç ilçesi Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi.

Celeptaş köyü istikametine seyir eden H.Ş. (22) hakimiyetindeki karayoluna çıkışı yasaklanan `pat pat` diye bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.Ş. ile araçtaki E.B. (5), B.Ö. (18) ve E.A.Ö. (4), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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