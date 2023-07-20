Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İlçe merkezi girişinde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki M.N.B. ile A.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yakalanan 7 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.