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Güncel
AA 20.07.2023 17:42

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İlçe merkezi girişinde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki M.N.B. ile A.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan 7 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Afyonkarahisar Kaçakçılık
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