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Güncel
AA 20.07.2023 18:03

Mersin'de sahte kimlik hazırladıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Mersin'de sahte kimlik hazırladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sahte kimlik hazırladıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte kimlik üretildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, sahte kimlik basmak için kullanılan 2 yazıcı, hologram cihazı, 140 ön ödeme kartı, farklı ülkelerin vatandaşlarına ait 48 sürücü belgesi ve 52 kimlik kartı, basılmaya hazır 7 kimlik kartı, 19 sim kart, 3 cep telefonu, 4 tabanca ile bu silahlara ait 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve M.A. emniyete götürüldü.

Zanlıların, yurt dışı işlemlerinde kullanılmak üzere sahte kimlik hazırladığı öğrenildi.

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