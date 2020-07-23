Pınarözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz, 2 dozerle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.