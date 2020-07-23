Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Pınarözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz, 2 dozerle müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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