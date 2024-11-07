Açık 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.11.2024 05:54

Isparta'da müstakil evde yangın: 1 yaralı

Isparta'da müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da müstakil evde yangın: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Isparta'nın Dere Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevlerin hızla yayılmaya başlaması üzerine Küçükökten ve evde birlikte yaşayan Ahmet Cirimin ile Fatih Cirimin, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Ancak müdahaleleri yetersiz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında Fatih Cirimin elinden yaralandı. Yaralı Fatih Cirimin, olay yerinde ambulans içerisinde tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Isparta Yangın
Sıradaki Haber
Erzincan'daki silah ticaretine operasyon: 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:53
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
05:17
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi bugün Macaristan'da yapılacak
04:53
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü
04:06
Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı
04:03
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde 11 Filistinliyi katletti
03:43
Bungalov ev taşıyan tır tünelde sıkıştı
Tunceli'de sonbaharın renkleri
Tunceli'de sonbaharın renkleri
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında
SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ