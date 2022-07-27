Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi
Isparta'da genelinde yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullardaki 6 bin 100 sıranın yenilendiği bildirildi.
Kentte, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için okul sıralarının yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda eskimiş okul sıraları 3 aşamadan geçirildi.
Zımparalanma işleminin ardından dolgu işlemi yapılan sıralar, son olarak cilalandı. Yenilenen 6 bin 100 sıra öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin, `Yaklaşık 6 bin 100 okul sıramızı yenileyerek hem öğrencilerimizin rahatlığını sağladık hem de devletimize katkı sağladık.` dedi.
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