Kentte, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için okul sıralarının yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda eskimiş okul sıraları 3 aşamadan geçirildi.

Zımparalanma işleminin ardından dolgu işlemi yapılan sıralar, son olarak cilalandı. Yenilenen 6 bin 100 sıra öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin, `Yaklaşık 6 bin 100 okul sıramızı yenileyerek hem öğrencilerimizin rahatlığını sağladık hem de devletimize katkı sağladık.` dedi.