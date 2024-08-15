Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2024 10:31

Isparta'da 5 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da 5 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik köpeği Milon ile yapılan operasyonda lazer epilasyon cihazı içerisinde 15 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
Isparta Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Bakan Bayraktar: Yıllık kullanılan doğal gazın yüzde 20'sini depolayacağız
13:44
Türkiye'de maymun çiçeği vakasına rastlanmadı
13:43
Eğitim için 5 yılda 2,4 milyon kişi il değiştirdi
13:40
Hamsi avında kota gemi özelliklerine göre belirlenecek
13:36
THY'nin Tokyo seferi iptal edildi
13:35
Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri
Sağlam beyin hücrelerinin güçlendirilmesiyle 2 yıl sonra komadan çıktı
Sağlam beyin hücrelerinin güçlendirilmesiyle 2 yıl sonra komadan çıktı
FOTO FOKUS
Aydın'da ters yönde giden sürücü tehlikeli anlar yaşattı
Aydın'da ters yönde giden sürücü tehlikeli anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ