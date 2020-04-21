Isparta'da alınan bilgiye göre, Çarıksaray beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, İsmail Kaygısız'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangına Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, Kaygısız'ın akrabası Sait Kaygısız'a ait besihanedeki hayvanlar ise son anda kurtarıldı.