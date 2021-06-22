AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, salgın ve kısıtlamalara rağmen mayıs ayında 467 kişinin özel sektörde sigortalı işe yerleştirildiğini söyledi.

Direkt sigortalı ve işbaşı eğitim programıyla 564 kişinin işe yerleştirildiği belirten Mengi, 76 iş yerinin de ziyaret edildiğini kaydetti.

Mengi, 405 vatandaşa da bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini aktararak ,14 hedefin 13'ünü yakalayan Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yılın ilk 5 ayında Türkiye 1.'si olduğunu bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Mengi, "Yakalanan başarıda AK Parti Hükümeti'miz ile Burdur milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a istihdama vermiş oldukları önem, destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.