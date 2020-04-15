Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platform Instagram’a gelen özellik sonrası birçok kişi özelliği nasıl kullanacağını araştırıyor. Peki, Instagram’da ve Facebook'ta storylere altyazılı müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram Müzik etiketi çeşitli ülkelerde aktif haldeydi. Akitf olmayan ülkelerde ekleme yapılamadığı gibi başka ülkelerdeki kişilerin eklediği müziklerin dinlenmesi bile mümkün değildi. Üstelik özelliğin aktif olduğu bölgelere ait hikayeler, aktif olmayan ülkelerdeki kullanıcılara bulunduğu bölgede özelliğin kullanılamadığı bildirimi gönderiliyordu. Artık bu özelliğin aktif olduğu bölgelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye’deki Instagram kullanıcıları hikayelerine (story) şarkı ve müzikleri altyazılı ekleyebilecek. Bu özellikle birlikte Facebook ve Instagram kullanıcıları şarkı sözleri dahil olmak üzere birçok araca ulaşabilecek. Yeni özellik Facebook’ta da kullanılabilecek. Facebook kullanıcıları profillerine şarkı ekleyip sabitleme yapabilecek.





Hikayelere müzik nasıl ekleniyor?

Hikaye ve storylere müzik ya da şarkılar etiketler kısmından eklenebiliyor. Kullanıcılar etiketi seçtikten sonra istenilen sanatçı ya da şarkı araması yapılabilmekte. Şarkı sözlerini storylere farklı yazı tipi ve renk seçenekleriyle eklenip kişiselleştirilebiliyor.



