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Güncel
AA 08.12.2023 11:58

İnegöl'de yasa dışı kenevir ekimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İnegöl'de yasa dışı kenevir ekimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İnegöl 5. JASAT timince alınan istihbari çalışmalar sonucu Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu adrese İnegöl 5. JASAT timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca düzenlenen operasyonda şüpheli K.Ç. yakalandı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu içme aparatı ve 5 nargile ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 12 kaydı olduğu tespit edilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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